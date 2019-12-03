"У нас есть Русин. Зачем этот ноунейм?" Реакция фанов "Динамо" на подписание Ибрагима Каргбо

Болельщики столичного клуба - не в восторге от свежего приобретения "бело-синих"

Ибрагим Каргбо и гендир Динамо Резо Чохонелидзе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Болельщики "Динамо" без особого воодушевления встретили известие о подписании киевским клубом нового нападающего. Напомним, во вторник, 3 декабря, ряды "Динамо" пополнил Ибрагим Каргбо – 19-летний форвард из Сьерра-Леоне, выступающий за юношеские сборные Бельгии. Контракт с европейским африканцем, чей отец недавно был пожизненно отлучен от футбола за договорняки, заключен на 3,5 года.

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Многие болельщики "Динамо" не понимают, зачем брать "молодого-перспективного" из-за рубежа, если своих таких хватает – например, на контракте у "Динамо" есть Русин и Супряга, выступающие сейчас на правах аренды за "Зарю" и "Днепр-1".

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Вот комментарии болельщиков "Динамо" на официальной странице клуба в Facebook

Своих талантов много, а покупаем "котят в мешке'

А Суркис говорил, что не солит футболистов

Колега Самбрано на лавку

Раді бачити/Думаю, оренда в Зорю

Нам бы тренера грамотного

Таке молоде дарування на прізвище Супряга вже є. Грає у Дніпрі в оренді. Ще один молодий і перспективний Русін в оренді в Зорі. Що вони будуть робити з цим Ібрагімом?

Сенс цього трансферу? Він на голову сильніший за Супрягу і Русина?

А как же Русин?

У нас вроде бы и своих молодых перспективных хватает

Краще б Русина повернули. І тоді б Русин з Бєсєдіним ділили б ігровий час. Не можу схвалювати цей трансфер, бо це ми розвиваємо бельгійський футбол, а не український

Ну как обычно – адаптация год, на банке сидеть полгода, а потом аренда

Навіщо, запитується? Є свій Русин, який вдало у Зорі грає... Так ні, давай ноунеймів підписувати "на перспективу"

Смотрите, как забивает новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал, как "Динамо" будет усиливаться зимой. "Речь будет идти именно об усилении команды, а не приобретении новых футболистов ради количества, – утверждал президент столичного клуба. – Солить игроков мы не собираемся".

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