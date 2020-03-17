"У нас в колхозе нет никакого гриппа": президент "Ингульца" рассказал о ситуации вокруг коронавируса

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мнением о приостановке чемпионатов Украины из-за коронавируса.

"Люди потеряли деньги. Ладно, о деньгах я уже молчу. Люди делали свою работу, приводили к тонусу футболистов под чемпионат. Как теперь? Это теперь надо тоже их спросить. Почему нас никто не спрашивает? И послушайте, что говорите, ведь вы противоречите сами себе. Сейчас состоится исполком – и нас поставят перед фактом. И все. Просто поставят перед фактом. Вспомните еще мои слова, это Украина, здесь все возможно. Мой вариант? Играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол, и все было нормально", – отметил Поворознюк.