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"У нас в колхозе нет никакого гриппа": президент "Ингульца" рассказал о ситуации вокруг коронавируса

17 марта, 20:03

Максим Перепелица

Александр Поворознюк поделился мнением о карантине в Украине

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мнением о приостановке чемпионатов Украины из-за коронавируса.

"Люди потеряли деньги. Ладно, о деньгах я уже молчу. Люди делали свою работу, приводили к тонусу футболистов под чемпионат. Как теперь? Это теперь надо тоже их спросить. Почему нас никто не спрашивает? И послушайте, что говорите, ведь вы противоречите сами себе. Сейчас состоится исполком – и нас поставят перед фактом. И все. Просто поставят перед фактом. Вспомните еще мои слова, это Украина, здесь все возможно. Мой вариант? Играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол, и все было нормально", – отметил Поворознюк.

"Платить зарплату футболистам? А у меня разве есть выход? Конечно, буду. Суть в другом, я сейчас не о деньгах. Я о футболе. На него и так никто не ходит, а тут еще и напугали этими вирусами. Постоянно какая-то хе###: то птичий грипп, то еще какой-то. Постоянная выкачка денег идет. У нас нет никакого гриппа. В чем проблема?", – подытожил президент "Ингульца".

Читайте, как УЕФА рассказал о своих приоритетах в связи с пандемией коронавируса.

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чемпионат Украины первая лига коронавирус Ингулец Александр Поворознюк

Источник: Footballhubua

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