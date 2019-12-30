"У нас в команде только одного парня надо воспитывать. Но там без шансов": откровение кипера "Динамо"

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал об одноклубнике Денисе Гармаше, у которого на поле регулярно возникают проблемы с дисциплиной. Ранее мы писали, что вратарь киевского "Динамо" пристыдил легионеров, которые не придерживаются контракта.

"У нас в команде есть только один парень, которого надо воспитывать. Но там без шансов, – заявил Бущан в интервью "Спорт Арене". – Это такой человек, которому ничего не докажешь и не объяснишь. А смысл руки распускать? Вообще нет. Он же делает это не специально, а потому что переживает за команду. С одной стороны, его можно понять, а с другой — лучше не трогать. Пытаться ему помочь — это без шансов. Играли мы с "Ворсклой", во время аута он пошел накрывать Скляра куда-то. Зачем он пошел его накрывать? В итоге Скляр остался один. Он доказывает, что пошел страховать. Ему говорят, что не надо было этого делать, а он стоит на своем. Это было в раздевалке, в перерыве".

Ранее мы писали, что Бущан приоткрыл завесу, как игроки "Динамо" сами себе давали установку на игру.

Также вратарь "Динамо" рассказал о нехватке футболистов и "нулевой" реакции Суркиса. Георгий Бущан поведал причину, из-за которой киевляне с треском вылетели из еврокубков.

Смотрите обзор матча Лиги Европы "Динамо" Киев — "Лугано" – 1:1

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