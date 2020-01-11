У "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контракт

На забивного Жуниора Мораеса нацелились сразу два клуба из итальянского чемпионата

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес, уверенно лидирующий в споре бомбардиров текущей украинской Премьер-лиги, попал в список интересов сразу двух клубов итальянской Серии А, сообщает RomaPress. Напомним, менее месяца назад Мораес продлил контракт с "Шахтером" на два года.

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На Жуниора Мораеса нацелились "Рома" и "Болонья". Римляне, возглавляемые экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, возобновили интерес к 32-летнему футболисту, за которым ранее уже следили. Тогда как представители "Болоньи", по данным итальянских СМИ, три недели назад провели встречу с агентом Мораеса, но официальное предложение не последовало.

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Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Одной из причин возможного срыва трансфера игрока в Италию называется отсутствие у него паспорта ЕС. Но окружение футболиста считает, что тому удастся получить паспорт ЕС, если переговоры пройдут успешно.

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Напомним, Мораес стал футболистом "Шахтера" в июле 2018-го и внес большой вклад в завоевание чемпионства, забив 19 мячей в Премьер-лиге и выиграв бомбардирскую гонку. Всего в сезоне-2018/19 он провел 39 матчей и оформил 26 голов. Продолжает исправно выполнять свою работу форвард и сейчас: у него 17 мячей в 24 поединках нового сезона. Всего за "Шахтер" у Жуниора – 63 матча и 43 гола.

Смотрите, как забивает Жуниор Мораес

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