"У "Зари" больше шансов на второе место, чем у "Динамо": бывший игрок сборной о главной интриге УПЛ

В чемпионате Украины провели уже два тура после возобновления сезона. Вчера "Динамо" сломило "Александрию" в матче с тремя пенальти и догнало "Зарю". Теперь нас ждет интригующая борьба за второе место Премьер-лиги.

Своим мнением о ситуации в верхней части турнирной таблицы поделился бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский:

"У "Александрии" перед этим была непростая игра с "Зарей", и сил на "Динамо", естественно, не хватило. К тому же, у киевлян подбор исполнителей лучше — это же очевидно. "Динамо" же пришлось с конкурентом, отрыв от которого был всего три очка. В такой ситуации, думаю, не столь важна игра, сколько набранные баллы. "Динамо" удалось подкрепить результат хорошей игрой. Если "Александрия" хочет чего-то добиться в этом сезоне, ей нужно прибавлять именно в матчах с "Динамо" и "Шахтером".

На "серебро" претендуют четыре команды. Я бы не стал списывать со счетов "Десну" и "Александрию". Конечно, по уровню игры главный фаворит — "Заря". По подбору игроков сильнее других выглядит "Динамо". Но "Десна" еще наберет обороты — впереди ведь семь туров! Думаю, что вскоре мы увидим и прежнюю "Александрию". У команды Шарана имеется огромный опыт и закалка прошлых сезонов, в том числе и игры в Лиге Европы. Ожидаю очень захватывающую борьбу за второе место".