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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Убийственный ляп против селян: видео скандальной ошибки судьи в матче "Колос" – "Динамо"

6 октября, 19:20

Судья перепутал лицо защитника "Колоса" с рукой, удалив его и назначив пенальти. После этого селяне сломались

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Матч десятого тура украинского чемпионата "Колос" – "Динамо", завершившийся победой киевлян 4:0, ознаменовался грубейшим ляпом полтавского арбитра Андрея Коваленко. На 54-й минуте при счете 0:0 он ошибочно назначил пенальти в ворота сельского "Колоса", а также удалил игрока этой команды Максименко. Судья посчитал, что этот футболист рукой преградил путь мячу в ворота своей команды после удара Де Пены. Но повтор показал, что мяч попал в лицо, но никак не в руку защитнику "Колоса".

С этого пенальти Цыганков открыл счет в матче, после чего динамовцы еще трижды расписались в воротах "Колоса", доведя поединок до разгромных 4:0 в свою пользу.

"Судья дал мне красную карточку и назначил пенальти в эпизоде, где мяч попал мне в лицо. Все всё видели и все всё понимают. Максимально несправедливое решение, повлиявшее на результат. Хотелось бы, чтобы всё решалось без вмешательства рефери", – заявил после игры защитник "Колоса" Максим Максименко

Колос – Динамо – 0:4
Голы: Цыганков, 56 (пен), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен)
Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько – Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) – Нехтий (Кожушко, 73)
Динамо: Бущан – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) – Гармаш, Сидорчук, Шепелев – Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).
Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов — Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин
На 75-й минуте Цыганков не забил пенальти (вратарь)
Удаления: Максименко (54) – Шепелев (49 повторное предупреждение)

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чемпионат Украины Динамо Киев пенальти Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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