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Участник Лиги Европы минимально одолел соперника: обзор матча УПЛ "Александрия" – "Ворскла"

31 августа, 20:01

Гол Шастала помог команде Шарана

Александрия - Ворскла

Александрия - Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В матче шестого тура чемпионата Украины "Ворскла" на своем поле принимала "Александрию". Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу гостей – 1:0. Ранее, "Днепр-1" разошелся миром с "Колосом"из Ковалевки.

Размочить счет в матче "Александрии" удалось в середине первого тайма – на 23 минуте отметился Дмитрий Шастал. После взятия ворот подопечные Владимира Шарана раз за разом создавали моменты у ворот соперника, а игроки "Ворсклы" лишь отбивались.

После перерыва хозяева начали активнее действовать в атаке, пытаясь перевернуть ход поединка. Однако, несмотря на все старания футболистов "Ворсклы", гости сумели удержать победу.

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Ворскла – Александрия – 0:1

Гол: Шастал (23)

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Глаза в глаза

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Артур, Луизао, Габелок, Баенко, Коломоец (Хебай, 81).

"Александрия": Панькив, Довгий, Третьяков, Бухал, Лучкевич, Пашаев, Шастал (Ситало, 63), Гречишкин, Банада, Дубра, Задерака.

Предупреждения: Луизао, Петрович – Дубра, Пашаев.

Напомним, после своего дебюта в предыдущем туре Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком".

Смотрите, как "Шахтер" в 5-м туре разгромил "Мариуполь"

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Источник: Сегодня|Спорт

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