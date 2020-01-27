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Удрал со сборов в Турции: бывший игрок "Шахтера" и "Зари" стал отцом

27 января, 19:34

У полузащитника "Александрии" Дмитрия Гречишкина родился сын

Дмитрий Гречишкин

Дмитрий Гречишкин

Сегодня, 27 января, радостное событие произошло в жизни известного украинского футболиста Дмитрия Гречишкина. В понедельник 28-летний полузащитник "Александрии" стал отцом: у него родился сын. Как мы писали, "Александрии" заплатили более двух миллионов за поражение от "Гента" в Лиге Европы.

Еще в пятницу, 24 января, Гречишкин принимал участие в товарищеском матче "Александрии" на сборе в Турции, а уже в воскресенье его не было в заявке на игру. Очевидно, футболисту позволили вернуться домой, чтобы быть рядом с женой во время родов. О том, что у Дмитрия родился сын, он сам сообщил в соцсетях. Жена Анастасия родила мальчика ростом 50 см и весом 3,120 кг.

Читайте также, как "Александрия" добила "Днепр": сумасшедший финиш года с тремя пенальти и двумя удалениями.

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Дмитрий Гречишкин – уроженец Северодонецка, что на Луганщине. За свою карьеру играл за "Шахтер", "Зарю", "Черноморец", "Ильичевец". С 2018 года выступает за "Александрию". Еще во времена Михаила Фоменко дважды выходил на замену в матчах сборной Украины.

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Источник: isport.ua

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