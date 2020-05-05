УЕФА не будет переводить чемпионат Украины на "белорусские рельсы"

Европейские чемпионаты не будут в обязательном порядке переводить на систему "весна-осень"

УЕФА не будет переводить розыгрыш внутренних чемпионатов на систему "весна-осень". Ранее сообщалось, что таким образом УЕФА хочет завершить сезон-2019/20 и начать новый сезон в марте 2021 года. Ранее мы писали, что не исключено, что из-за пандемии и ЧМ в Катаре нашей Премьер-лиге придется перейти на систему "весна-осень".

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"У УЕФА нет абсолютно никаких планов рекомендовать переходить с системы розыгрыша "осень – весна" на систему весна – осень", – сообщил источник.

Интересно, что на данный момент из 55 национальных футбольных ассоциаций в Европе по схеме "весна-осень" играют лишь 12, среди которых Беларусь Артема Милевского. Остальные чемпионаты, включая Премьер-лигу Украины, проходят по традиционной системе "осень-весна".

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Как мы писали ранее, в ФИФА не исключают проведения нового сезона в течение календарного года. По словам вице-президента организации Виктора Монтальяни, это связано с тем, что чемпионат мира в Катаре состоится зимой. Турнир запланирован к проведению с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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