"Украина для меня – второй дом, а Ребров – лучший тренер": легионер "Динамо" – об отношении к Киеву

Бывший защитник киевского "Динамо" Данило Силва, который сейчас выступает за "Лос-Анджелес" рассказал об отношении к киевскому клубу. 33-летний бразилец защищал цвета украинского клуба с 2010-го по 2017 год. В свое время Данило Силва был готов выступать за сборную Украины.

"Мне сложно сказать, насколько сильно меня любят болельщики. Но я могу сказать, как сильно я люблю "Динамо" и уважаю болельщиков. Они одни из лучших фанатов в Украине. "Динамо" очень многое для меня означает, ведь было большим удовольствием играть здесь 7 лет. Это действительно большое счастье. Лучшие моменты связаны с сезонами 2014/15 и 2015/16. Тогда у нас была фантастическая команда и отличный тренер. Сергей Ребров – лучший тренер, с которым мне приходилось работать за всю карьеру. Вместе мы добыли много побед и титулов", – признает защитник.

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"Украина для меня – второй дом. Мои дети родились в Киеве, я с большим уважением отношусь к украинцам, которые так тяжело работают. Поддерживаю связь с моими украинскими друзьями. В инстаграме мы обмениваемся шутками с Бурдой, он классный защитник, и Цыганковым – отличный футболист. В шутку называю его поп-звездой. Три месяца назад получил выгодное предложение и продал свою кофейную компанию. Сейчас у меня появилось много времени для моей жены и детей. Будущее принадлежит богу. Возможно, когда-то я смогу вернуться в "Динамо", которое я так люблю, где я чувствовал себя, как дома", – сказал Силва.

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