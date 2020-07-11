Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников

Вопреки традиции, матч за Суперкубок сыграют уже после начала чемпионата

В высшем дивизионе отечественного футбола появился календарь на следующий сезон – 2020/2021. По крайней мере, предварительный. Клубы украинской Премьер-лиги получили его в свое распоряжение и теперь могут определиться, все ли их устраивает. Кстати, вчера "Карпаты" отреагировали на свое исключение из украинской Премьер-лиги.

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Предполагается, что первый тур нового сезона стартует 22 августа, пишет meta-ratings.com.ua. Скорее всего, матч за Суперкубок, вопреки традициям, пройдет после начала чемпионата Украины. Чемпион страны ("Шахтер") и обладатель Кубка ("Динамо") встретятся 25 августа. Второй тур УПЛ запланирован лишь на 12 сентября, поскольку будет пауза на поединки сборной Украины в Лиге наций против Швейцарии и Германии (3 и 6 сентября). А 9 сентября намечены матчи 1/16 финала Кубка страны.

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Завершится первая часть чемпионата 13 декабря, а начнется вторая – 13 февраля. Последний тур сезона предлагают сыграть 15 мая, после чего сборная будет готовиться к Евро-2020.

Число участников Премьер-лиги увеличат с 12 до 14, а чемпионат проведут в два круга. В сезоне 2020/21 элитный дивизион пополнят три клуба Первой лиги. Причем необязательно призеры, поскольку нынешний лидер Первой лиги не собирается выступать в Премьер-лиге.

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