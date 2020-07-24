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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Украинская Премьер-лига увеличит количество участников и поменяет регламент чемпионата

24 июля, 18:04

Елена Павлова Елена Павлова

Клубы поддержали предложение провести следующий сезон в формате 14 команд

Элитный дивизион чемпионата Украины по футболу расширяется. Клубы поддержали предложение провести следующий сезон Премьер-лиги в формате 14 команд, которые сыграют между собой в классические два круга. Об этих изменениях сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас. Ранее мы рассказывали, как после карантина будут пускать зрителей на стадионы в Киеве и Александрии.

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Таким образом в следующем сезоне украинской Премьер-лиги запланировано 26 туров. Без вторых этапов и плей-офф, как было в нынешнем сезоне. Старт следующего чемпионата намечен уже на 22 августа.

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"Шахтер" vs "Колос", Коноплянка

"Шахтер" vs "Колос", Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы сообщали, что после рекордно короткого отпуска "Шахтер" вернулся к тренировкам и готовится к "Вольфсбургу". Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве без зрителей.

А киевское "Динамо" начнет следующий сезон с новым тренером. Им стал 74-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в свое время 12 лет тренировал донецкий "Шахтер".

Смотрите, как чемпион Украины "Шахтер" в последнем туре сыграл с "Александрией"

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