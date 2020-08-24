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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Украинская Премьер-лига вновь изменит количество команд в сезоне 2021/2022

24 августа, 09:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элитный дивизион нашего футбола через год планирует расшириться до 16 клубов

В новом сезоне 2020/2021, который стартовал в пятницу, в высшем футбольном дивизионе выступают 14 команд – на две больше, чем годом ранее. Процесс расширения Премьер-лига не собирается останавливать и через год вновь хочет увеличить количество клубов в своих рядах. К слову, игрок "Ингульца" в Премьер-лиге установил рекорд среди легионеров.

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В чемпионате страны в сезоне 2021/2022 планируется участие 16 клубов. Об этом в частности стало известно из постановления конференции ПФЛ, где утвердили правила обмена между лигами. Сообщается, что в Премьер-лигу поднимутся призеры турнира в Первой лиге, но при условии получения аттестата УАФ и выполнения регламента УПЛ. Покинет же элитный дивизион только одна команда, которая займет последнее место. Она перейдет в Первую лигу, если, конечно, захочет и выполнит условия ПФЛ. Пример "Карпат", которые будут выступать во Второй лиге, позволяет предполагать разное развитие событий.

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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