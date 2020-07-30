Украинских арбитров позвали судить финальный турнир Лиги чемпионов

Комитет арбитров УЕФА объявил список из 24 судей, которые будут обслуживать финальный турнир Лиги чемпионов среди женщин. Решающие матчи среди прекрасного пола пройдут, как и у мужчин, по системе плей-офф в одном месте. Запланированы они с 21 по 30 августа в Испании. Среди арбитров из 15 стран оказались и три представительницы Украины. А ранее знаменитый футболист сборной Украины возмутился, почему финал Кубка судят женщины.
Приглашение от УЕФА получила харьковская рефери Катерина Монзуль и ее ассистентки киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрилецкая, о чем сообщил сегодня официальный сайт УАФ. Эта бригада является ведущей в украинской Премьер-лиге в течение последних двух сезонов. Впервые матч чемпионата страны они обслуживали 4 ноября 2018 года. В нынешнем же сезоне среди прочих поединков девушки работали и на финале Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти.
В чемпионате страны судьей битвы "Динамо" – "Заря" за второе место УПЛ назначили Монзуль.
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" под присмотром Катерины и ее коллег:
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