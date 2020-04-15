Украинский игрок готов развозить мясо, если карантин затянется

Полузащитник "Десны" Сергей Старенький высказался о борьбе своей команды за еврокубки в текущем сезоне, а также выразил надежду на то, что украинская Премьер-лига, взявшая паузу из-за пандемии коронавируса, в конечном итоге возобновится.

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"Александрия" – родная команда. Они славились в последние годы результатами, бойцовскими качествами и тренером. Шаран всегда держал команду в порядке. Никогда не было проблем с дисциплиной. Дай бог, чтобы мы доиграли чемпионат, а сильнейшего определим на футбольном поле. Чем Шаран отличается от Рябоконя? Шаран – эмоциональный тренер, Рябоконь – спокойный. Они отличаются всем: тренировочным процессом, стилем игры. Перед нами стоит задача – попасть в еврокубки. Ждем окончания пандемии и надеемся скорее вернуться к тренировочному процессу и официальным матчам.

У меня есть источник дохода вне футбола – сеть ресторанов, которые специализируются на приготовлении мяса и рыбы. Мы шутим с друзьями: если затянется карантин, буду мясо развозить", – отметил Сергей Старенький.