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Украинский игрок отдохнул с женой в оккупированном Крыму

14 января, 12:00

Юрий Соломка съездил в Ялту в зимний отпуск

Юрий Соломка

Юрий Соломка / Фото: Официальный сайт НК "Верес"

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Форвард ровенского "Вереса" Юрий Соломка свой зимний отпуск провел в оккупированном Крыму и сообщил об этом у себя в Instagram. 30-летний футболист опубликовал фото со своей женой, сделанное в Ялте.

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Девушка также поделилась фотографией на фоне причала.

"Я обожаю море зимой! Море зимой в лете, это кайф! И оказалось, что море зимой в Ялте – так же кайф, волшебное , красивое, сильное ! Любое путешествие вносит свои коррективы в личность и добавляет что-то интересное, для меня никогда не бывает много путешествий. Мир прекрасен . Открывайтесь всему новому", – написала жена футболиста.

Ранее Соломка выступал за клубы "Александрию", ФК "Полтаву", "Черноморец", "Гелиос" и "Колос" Ковалевка.

Кстати, лидер "Шахтера" устроил яркую вечеринку в Киеве. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оригинально поздравил своего сынишку с днем рождения.

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Крым чемпионат Украины Верес Ровно

Источник: Сегодня|Спорт

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