Украинский клуб останется без тренера: наставник недоволен трансферной политикой клуба

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес в ближайшее время покинет клуб, сообщает телеканал "Футбол". Детали такого возможного решения пока не разглашаются. На официальном сайте "Олимпика" информации об отставке тренера тоже пока нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что Висенте Гомес хотел покинуть "Олимпик" зимой, а причиной называлось недовольство селекционной работой клуба. Отметим, что на сегодняшний день "Олимпик" идет на предпоследнем месте в чемпионате Украины. Также отметим, что у команды семиматчевая проигрышная серия.

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Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей. Словенец Беньямин Вербич выразил свое отношение к предстоящим поединкам при пустых трибунах.

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Как мы писали ранее, коронавирусом заразился партнер Криштиану Роналду. Изолированный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани утверждает, что с ним все в порядке, и призывает всех к осторожности: "Вирус не делает исключений".

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