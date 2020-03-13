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Украинский клуб останется без тренера: наставник недоволен трансферной политикой клуба

13 марта, 11:26

Максим Перепелица

Висенте Гомес в скором времени покинет "Олимпик"

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес в ближайшее время покинет клуб, сообщает телеканал "Футбол". Детали такого возможного решения пока не разглашаются. На официальном сайте "Олимпика" информации об отставке тренера тоже пока нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что Висенте Гомес хотел покинуть "Олимпик" зимой, а причиной называлось недовольство селекционной работой клуба. Отметим, что на сегодняшний день "Олимпик" идет на предпоследнем месте в чемпионате Украины. Также отметим, что у команды семиматчевая проигрышная серия.

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Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей. Словенец Беньямин Вербич выразил свое отношение к предстоящим поединкам при пустых трибунах.

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Висенте Гомес

Источник: Канал Футбол

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