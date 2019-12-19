Украинский клуб отказался от услуг воспитанника киевского "Динамо"

Богданов так и не смог закрепиться в команде

Андрей Богданов / Фото: Twitter

Полузащитник Андрей Богданов покинул "Десну". Таким образом, в стане деснянцев Богданов пробыл меньше года, так и не сумев стать стабильным игроком основного состава.

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Футболист разместил у себя в Instagram пост, где подтвердил информацию об уходе из черниговского клуба.

Напомним, что Богданов является воспитанником футбольной школы киевского "Динамо", в которой прошёл все этапы юношеского футбола. До "Десны" полузащитник играл за польскую "Арку", в которой он выступал с января 2018-го после ухода из донецкого "Олимпика". Добавим, что за черниговцев хавбек провел 11 матчей в сезоне 2019/20 и отметился одной голевой передачей.

Ранее мы рассказывали, что "фанаты выступили против Суркисов" – болельщики "Динамо" сорвали начало матча с "Десной". Болельщики киевского "Динамо" сорвали начало поединка 18-го тура чемпионата Украины против черниговской "Десны".

Ранее мы сообщали, что "Динамо" наказано за поведение болельщиков в матче с "Шахтером". Согласно решению дисциплинарного органа, на "Динамо" наложен штраф в размере 179 тысяч гривен за использование болельщиками "бело-синих" пиротехнических средств во время матча с "Шахтером" 30 октября.

Смотрите обзор матча "Александрия" — "Динамо" Киев – 0:2

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