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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Украинский клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса

17 марта, 17:30

Максим Перепелица

"Ворскла" ушла на карантин на неопределенный срок

Пресс-служба "Ворсклы" сообщила, что футболисты команды, тренеры и другие сотрудники клуба ушли на карантин. Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19. Ранее мы рассказывали, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина – какие варианты после этого

"С учетом сложившейся ситуации, с целью сохранения физического здоровья работников клуба и предупреждения возможности распространения коронавируса COVID-19, на период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 остановить спортивно-функциональную деятельность всех команд футбольного клуба "Ворскла" (основная, U-21 и U-19) для возможности самоизоляции в домашних условиях", – говорится в сообщении.

Когда будет возобновлен рабочий процесс сообщат позже.

Отметим, что если чемпионат Украины завершат то, вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо"..А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

"Олимпик" – "Ворскла" (1:1): обзор последнего, на данный момент, матча УПЛ-2019/2020

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чемпионат Украины Ворскла Полтава коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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