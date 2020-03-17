Украинский клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса

Пресс-служба "Ворсклы" сообщила, что футболисты команды, тренеры и другие сотрудники клуба ушли на карантин. Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19. Ранее мы рассказывали, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина – какие варианты после этого

"С учетом сложившейся ситуации, с целью сохранения физического здоровья работников клуба и предупреждения возможности распространения коронавируса COVID-19, на период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 остановить спортивно-функциональную деятельность всех команд футбольного клуба "Ворскла" (основная, U-21 и U-19) для возможности самоизоляции в домашних условиях", – говорится в сообщении.

Когда будет возобновлен рабочий процесс сообщат позже.

Отметим, что если чемпионат Украины завершат то, вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо"..А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.

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