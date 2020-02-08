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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в Турции

8 февраля, 11:48

Львовяне добыли две победы над латвийцами, а в субботу сыграет "Шахтер"

"Львов" победил "Спартак" из Латвии

"Львов" победил "Спартак" из Латвии / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Футбольные клубы Украинской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона 2019/20. Большинство занимается и проводит контрольные матчи на сборах в Турции. Мы сообщали, что "Динамо" разгромило норвежцев в Турции с шедевром из центра поля.

В пятницу сразу две победы добыл "Львов". Команда Егише Меликяна встречалась с двумя клубами из Латвии. Сначала львовяне расправились со "Спартаком" из Юрмалы со счетом 3:0. Дубль сделал Ренан, еще один гол – на счету Богунова. А вечером "Львов" обыграл и "Валмиеру", но уже скромнее – 2:1. Один мяч у украинской команды забил Ходаковский, а второй – игрок, которого не называют и который находится на просмотре.

Интересно, что днем ранее подобным "подвигом" отметился "Мариуполь". Команда Александра Бабича победила болгарскую "Славию" (3:0) и австрийский "Стрипфинг" (3:2).

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В субботу "Колос" сразится со словацким "Спартаком" из Трнавы, а "Шахтер" – со словенской "Олимпией". Несколько дней назад команду из Любляны разгромило "Динамо".

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