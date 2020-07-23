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Ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу

23 июля, 16:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении

В четверг днем Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис заявил, что считает румынского специалиста одним из лучших в мире. В ответ румын поблагодарил не только Суркиса-младшего, но и болельщиков за доверие.

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Правда, с последним утверждением далеко не все так однозначно, ведь многие не воспринимают назначение Луческу динамовским наставником. В частности движение "WBC ультрас "Динамо" на страничке в Facebook уже заявило, что будет протестовать против прихода "Мистера". Фанаты говорят, что воспринимали слухи о возможном подписании контракта с бывшим тренером "Шахтера" в качестве неудачного розыгрыша. Теперь же считает такой ход руководства "Динамо" плевком в глаза болельщикам.

Также фанаты призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявление об увольнении. При этом ярые болельщики утверждают, что не останутся голословными и скоро сообщат о конкретных акциях протеста.

Тем временем стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощника.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" и едва не опустилось ниже второго места УПЛ

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футбол фанаты ультрас Динамо Киев Мирча Луческу акции протеста

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