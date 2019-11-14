Ультрас "Динамо" – об обвинениях в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов"

/ Фото: AFP

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Ультрас киевского "Динамо" четыре дня думали над комментарием по поводу расистского скандала на матче с "Шахтером" в Харькове, который состоялся в минувшее воскресенье. И вот, наконец, придумали.

Представитель ультрас "Динамо" Декстер в эфире программы "Спецкор" заявил, что расистский скандал на украинском "класико" возник, по его версии, из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты "Динамо". Дескать, на самом деле, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц.

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"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", – заявил представитель ультрас "Динамо" Декстер

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Как мы писали ранее, расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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