Унижение "Карпат" во Львове от "Десны": видео голов и обзор матча УПЛ

Карпаты - Десна / Фото: ФК "Десна" Чернигов

"Карпаты" в 17-м туре премьер-лиги проиграли "Десне" со счетом 2:6.

Читайте также: самый результативный матч сезона: "Десна" уничтожила "Карпаты" в чемпионате Украины

Максим Имереков уже на третьей минуте открыл счет в матче после подачи с углового. Александр Филиппов на 16-й минуте удвоил счет ударом с пенальти. Через минуту Егор Назарина отквитал один мяч, тоже ударом с 11-метровой отметки. Владислав Калитвинцев после перерыва снова довел преимущество до двух мячей.

На 57-й минуте голкипер "Карпат" Олег Кудрик был удален за фол против Хлебаса, а голкипер Андрей Артым вышел вместо Александра Кучера. На 64-й минуте Александр Бойчук ударом через себя сделал счет 2:3. Дмитрий Хлебас на 77-й минуте реализовал выход один на один с вратарем.

Калитвинцев на 80-й минуте в ходе контратаки оформил дубль. В концовке матча второй гол забил и Александр Филиппов, перебросив вратаря.

Реклама

"Карпаты" – "Десна" – 2:6

Голы: 0:1 – 3 Имереков, 0:2 – 16, пенальти Филиппов, 1:2 – 17, пенальти Назарина, 1:3 – 51 Калитвинцев, 2:3 – 64 Бойчук, 2:4 – 77 Хлебас, 2:5 – 80 Калитвинцев, 2:6 – 88 Филиппов.

"Карпаты" – Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Дубинчак, Халль, Назарина, Ди Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артым, 60), Бойчук.

"Десна" – Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Филиппов, Хлебас (Конопля, 88).

Предупреждения: Мартинс (14), Фаворов (37), Дубинчак (74), Веремиенко (85).

Удаление: Кудрик (57).

Отметим, что до этого самым результативным матчем чемпионата Украины был поединок между "Шахтером" и "Зарей", завершившийся со счетом 4:3.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама