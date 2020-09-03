УПЛ обсудила с клубами запуск полноценного ТВ канала: с трансляциями, шоу и своими программами

Украинская Премьер-лига работает над созданием УПЛ ТВ. 2 сентября в Доме футбола состоялось заседание с участием представителей клубов, дирекции лиги и экспертов в телевизионной сфере, сообщает Shakhtar News. На данный момент чемпион Украины зарабатывает на трансляциях в четыре раза меньше последней команды Польши.

"Позиция УПЛ, что это должен быть полноценный ТВ-канал с полноценным контентом: своими шоу, программами, трансляциями матчей" – отметил в комментариях Shakhtar News исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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На заседании по УПЛ ТВ были представители девяти клубов, еще два – участвовали онлайн. "Днепр-1", "Александрия" и "Колос" по разным причинам не смогли принять участия.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов основной проблемой в создании УПЛ ТВ называет бесплатный показ футбола в стране:

"Мы должны создать рынок платного ТВ и конкуренцию на платном ТВ. И если у нас будут новые игроки, мы сможем создать конкуренцию и выйти на повышение доходов от ТВ-прав. В Польше рынок ТВ-прав в год стоит 54 миллиона евро. У нас 6 миллионов евро. Польша – страна рядом, есть возможность общаться с ними, приглашать и разрабатывать этот продукт".

Рабочую группу теперь каждую неделю будет принимать один из клубов. Пока что договорились собраться в офисах "Шахтера", "Динамо" и "Руха". Первого октября состоится следующее заседание в расширенном формате. Ранее мы писали, что "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке". Вице-чемпионы Украины наследуют пример "Шахтера" и также выходят в телеэфир.

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