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В битве неудачников сильнее оказался "Олимпик": обзор матча УПЛ

21 сентября, 16:04

"Олимпик" добыл свою первую победу в УПЛ

Львов - Олимпик

Львов - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В поединке восьмого тура чемпионата Украины "Львов" встречался с "Олимпиком". Ранее мы рассказывали о том, что врачи "Олимпика" помогли пострадавшим в жутком ДТП.

Поединок для команды Мазаря вышел не удачным, его команда уступила сопернику со счетом 1:0.

Первый тайм команды почти не создавали моментов, когда в концовке первой половины арбитр назначил пенальти. Игорь Гончар получил вторую желтую за фол в своей штрафной, после которого был поставлен пенальти в ворота львовян. Интересно, что это первая красная в карьере 26-летнего футболиста.

К мячу подошел нападающий "Олимпика" Матар Диэйе, но не смог реализовать 11-ти метровый удар.

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Лучшие моменты первого тайма:

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Свое преимущество гости конвертировали в забитый мяч лишь на 80-й минуте второго тайма. Рефери поединка второй раз указал на точку, после того, как Насонов срубил Тейшейру в своей штрафной. Политыло спокойно и красиво низом развел вратаря и мяч по углам.

Таким образом, "Олимпик" добыл первую победу в этом сезоне, но с пятью очками так и остался в конце турнирной таблицы. У ФК "Львов" шесть балов и 11-е место.

Первый этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
7
4
2
1
9
3
6
14
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
6
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
7
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: П Н Н П В
8
МариупольМариупольМар
6
2
2
2
7
10
-3
8
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
7
2
0
5
7
13
-6
6
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ОлимпикОлимпикОли
7
0
2
5
4
14
-10
2
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П П

В первой игре под руководством нового главного тренера Весенте Гомеса "Олимпик" лишь чудом не обыграл на выезде участника Лиги Европы "Мариуполь".

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" (1:1)

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чемпионат Украины Олимпик Донецк ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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