В битве неудачников сильнее оказался "Олимпик": обзор матча УПЛ

Львов - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В поединке восьмого тура чемпионата Украины "Львов" встречался с "Олимпиком". Ранее мы рассказывали о том, что врачи "Олимпика" помогли пострадавшим в жутком ДТП.

Поединок для команды Мазаря вышел не удачным, его команда уступила сопернику со счетом 1:0.

Первый тайм команды почти не создавали моментов, когда в концовке первой половины арбитр назначил пенальти. Игорь Гончар получил вторую желтую за фол в своей штрафной, после которого был поставлен пенальти в ворота львовян. Интересно, что это первая красная в карьере 26-летнего футболиста.

К мячу подошел нападающий "Олимпика" Матар Диэйе, но не смог реализовать 11-ти метровый удар.

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Лучшие моменты первого тайма:

Свое преимущество гости конвертировали в забитый мяч лишь на 80-й минуте второго тайма. Рефери поединка второй раз указал на точку, после того, как Насонов срубил Тейшейру в своей штрафной. Политыло спокойно и красиво низом развел вратаря и мяч по углам.

Таким образом, "Олимпик" добыл первую победу в этом сезоне, но с пятью очками так и остался в конце турнирной таблицы. У ФК "Львов" шесть балов и 11-е место.

В первой игре под руководством нового главного тренера Весенте Гомеса "Олимпик" лишь чудом не обыграл на выезде участника Лиги Европы "Мариуполь".

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" (1:1)

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