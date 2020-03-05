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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В чемпионате Украины изменится количество участников

5 марта, 20:58

Максим Перепелица

Также планируется покрытие всех матчей системой VAR

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об итогах исполкома. Ранее мы писали, что стало известно, какой препарат принимал игрок "Динамо", которого дисквалифицировали за допинг.

"Увеличение количества клубов-участников Украинской Премьер-лиги до 16, трансформация чемпионата молодежных команд с сезона 2021/2022 – главные итоги заседания исполкома УАФ. Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022.

Этот сезон обещает стать переломным для украинского футбола. В этот период: планируем провести трансформацию молодежных команд; планируем покрыть технологией ВАР все матчи чемпионата Украины и искоренить договорные встречи", – написал Павелко у себя в Facebook.

В сезоне 2020/2021 в УПЛ будет 14 команд. Ранее исполком УАФ уже утвердил переход на формат с 16 командами с сезона 2021/2022 в июле 2019 года.

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чемпионат Украины ФФУ УПЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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