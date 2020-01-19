В чемпионате Украины появится пять новых бразильцев: клуб из УПЛ готовит усиление зимой

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о кадровой политике львовской команды. Наставник рассказал, что клуб планирует подписать пятерых бразильских футболистов.

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"Ставка на футболистов из Бразилии? Да, тем более, что у наших бразильцев с адаптацией проблем не возникало. И хотя во время зимнего перерыва "Львов" по семейным обстоятельствам покинули Мартан и Педро, надеюсь, что уже в ближайшее время мы усилимся 4-5 их соотечественниками. Впрочем, это отнюдь не значит, что мы игнорируем игроков с украинским паспортом, потому внимательно следим и за своими воспитанниками", – заявил Егише Меликян.

Также наставник рассказал о будущих соперниках команды на сборах:

"Третьего февраля сыграем с одной из ведущих команд Сербии –"Войводиной", 5-го — с лидером первой лиги этой балканской страны — "Графичаром", а 9-го — со словенской "Мурой". Кто будет нашим соперником в контрольных поединках 7-го и11-го февраля, еще уточняется. С турецким сбором я связываю большие надежды, поскольку еще есть уязвимые места, а хочется, чтобы на каждую позицию было по два равноценных, квалифицированных исполнителя", – отметил тренер.

Смотрите поединок "Львов" – "Колос":

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