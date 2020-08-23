Наколотили! В чемпионате Украины самый результативный старт за 25 лет

В последний раз подобную результативность в начале чемпионата наши команды показывали в середине 90-х

В первом туре футбольной Премьер-лиги было забито 27 голов – такой стартовой результативности наш чемпионат не знал уже очень давно. В последний раз большее количество голов в первом туре высшего дивизиона наши болельщики видели в далеком 1995 году, когда команды наколотили 30 мячей.

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Получается, что мы наблюдаем самый результативный старт чемпионата Украины за 25 лет! А если бы состоялся перенесенный матч "Львов" – "Минай", то рекорд мог бы не устоять.

Результативность стартовых туров чемпионатов Украины:

сезон 2020/2021 – 27 голов

сезон 2019/2020 – 15

сезон 2018/2019 – 13

сезон 2017/2018 – 11

сезон 2016/2017 – 23

сезон 2015/2016 – 21

сезон 2014/2015 – 19

сезон 2013/2014 – 12

сезон 2012/2013 – 23

сезон 2011/2012 – 20

сезон 2010/2011 – 15

сезон 2009/2010 – 16

сезон 2008/2009 – 10

сезон 2007/2008 – 15

сезон 2006/2007 – 19

сезон 2005/2006 – 18

сезон 2004/2005 – 24

сезон 2003/2004 – 24

сезон 2002/2003 – 16

сезон 2001/2002 – 25

сезон 2000/2001 – 26

сезон 1999/2000 – 23

сезон 1998/1999 – 11

сезон 1997/1998 – 19

сезон 1996/1997 – 15

сезон 1995/1996 – 30

сезон 1994/1995 – 21

сезон 1993/1994 – 13

сезон 1992/1993 – 14

сезон 1992 – 19

Самым результативным матчем стартового тура сезона 2020/2021 стал поединок "Ворскла" – "Рух" (5:2). Все голы этого поединка:

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