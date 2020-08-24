В чемпионате Украины впервые сыграл футболист из Танзании

20-летний нападающий "Ингульца" из Петрово Йохан Мкомола стал первым футболистом из Танзании в истории чемпионата Украины. Игрок вышел на поле на 73-й минуте матча с "Днепр-1" (1:1) в стартовом туре Премьер-лиги, сообщает Sport.ua. Мкомола стал 20-м легионером из Африки и представителем 70-й страны в истории чемпионата Украины.

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Отметим, что первым африканским легионером в Украине стал футболист киевского ЦСКА Мафумба Мфилю. Представитель ДР Конго дебютировал в команде 2 августа 1995 года в матче против запорожского "Металлурга" (1:0).

В этом же матче против "Днепр-1" другой игрок "Ингульца" Младен Бартулович в первом матче в Премьер-лиге установил рекорд среди легионеров. Хорватский полузащитник сыграл за шестую команду в чемпионате Украины. Бартулович выступает в нашей стране еще с 2006 года.

Смотрите, как "Ингулец" дебютировал в Премьер-лиге:

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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