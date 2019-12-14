В Чернигове на матч "Десны" с "Динамо" заманивают звездой эстрады

Тина Кароль выступит в Чернигове на футболе

Завтрашний поединок чемпионата Украины по футболу между "Десной" и "Динамо" и так должен бы вызвать большой интерес у публики. Но руководство "Десны" решили использовать еще один козырь, чтобы как можно больше зрителей собралось на стадионе имени Гагарина. Смотрите расписание и результаты 18-го тура Премьер-лиги.

В воскресенье в Чернигове появится звезда эстрады Тина Кароль, которая перед матчем исполнит гимн Украины. Об этом сообщил клуб на своей официальной странице в соцсетях.

Матч начнется в 14:00. Билеты продают по цене 100, 120 и 150 гривен.

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Сейчас соперники занимают в турнирной таблице третье и четвертое место. Но их отставание от идущей второй "Зари" составляет всего одно очко. Так что победитель поединка "Десна" – "Динамо" сразу поднимется на второе место. После этого тура команды Премьер-лиги уходят на зимний перерыв до 22 февраля.

Как мы сообщили, сегодня "Заря" проиграла "Шахтеру" в Запорожье со счетом 1:2.

Смотрите, как "Десна" обыгрывала участника группового этапа Лиги Европы "Александрию"

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