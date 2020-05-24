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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В день рождения "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над лидером Первой лиги

24 мая, 12:47

Андрей Фоменко

Мячи "Руху" у хозяев забили Соломон - в первом тайме, а Марлос, Мораес и Коноплянка - во втором

В воскресенье первый матч после более чем двухмесячной паузы провел донецкий "Шахтер". Чемпион Украины в контрольном поединке на своей тренировочной базе сломил лидера отечественной Первой лиги – "Рух" из Винников. Хотя для этого подопечным Луиша Каштру пришлось постараться. На нашем сайте велась "Шахтер" – "Рух": онлайн-трансляция матча.

Гостям даже удалось открыть счет: Брикнер забил со штрафного на 9-й минуте. Однако уже через минуту Соломон восстановил равновесие. Больше в первом тайме соперники не забивали – 1:1. И лишь после перерыва "горнякам" удалось доказать свое преимущество. Сначала Марлос реализовал пенальти за нарушение правил против Вакулы, а затем забивали Коноплянка (в пустые ворота) и Мораес эффектным ударом по дуге. В итоге – 4:1 победа "Шахтера".

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Примечательно, что сегодня, 24 мая, "Шахтер" отмечает день рождения. Клубу исполнилось 84 года.

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