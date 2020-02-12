Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

В "Динамо" едет бразилец за 2 миллиона евро: он уже забивал в нашем чемпионате

12 февраля, 09:10

Болгарский "Левски" созрел для продажи вице-чемпионам Украины экс-полузащитника "Зари" Паулиньо

Паулиньо

Паулиньо / Фото: Getty Images

Вингер софийского "Левски" Паулиньо может перебраться в киевское "Динамо". Об этом заявил исполнительный директор болгарского клуба Павел Колев в интервью fakti.bg. Напомним, накануне "Динамо" не смогло обыграть БАТЭ на сборе в Турции.

Читайте также: "Все идет по плану": Михайличенко оценил подготовку команды в Турции

По словам Колева, сейчас болгарский клуб переживает не лучшие времена, финансирование команды сильно уменьшилось. Улучшить ситуацию призвана возможная продажа в "Динамо" бразильца, которого портал Transfermarkt оценивает в 1,8 миллиона евро.

Стоит добавить, что 26-летний Паулиньо уже имеет опыт выступлений в Украине. В сезоне-2016/17 полузащитник играл в луганской "Заре", за которую провел 40 матчей, забив 4 мяча. В случае перехода в "Динамо", он может стать единственным бразильцем в нынешнем составе киевлян.

Реклама

Читайте также: В стиле Ярмоленко: африканский новичок "Динамо" забил шикарный гол в первом же матче за киевлян

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Кстати, в минувшем сезоне бразилец сыграл за "Левски" 24 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре голевых паса.

Смотрите, как Паулиньо забивал в чемпионате Украины, выступая за "Зарю"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Левски София чемпионат Болгарии Паулиньо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из БаниЧУ по футболу
С утра пораньше
С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в ТурцииЧУ по футболу
Новые легионеры: в киевское
Новые легионеры: в киевское "Динамо" прибыли два бразильских полузащитникаЧУ по футболу
Украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в Турции
Украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...