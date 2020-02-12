В "Динамо" едет бразилец за 2 миллиона евро: он уже забивал в нашем чемпионате

Паулиньо / Фото: Getty Images

Вингер софийского "Левски" Паулиньо может перебраться в киевское "Динамо". Об этом заявил исполнительный директор болгарского клуба Павел Колев в интервью fakti.bg. Напомним, накануне "Динамо" не смогло обыграть БАТЭ на сборе в Турции.

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По словам Колева, сейчас болгарский клуб переживает не лучшие времена, финансирование команды сильно уменьшилось. Улучшить ситуацию призвана возможная продажа в "Динамо" бразильца, которого портал Transfermarkt оценивает в 1,8 миллиона евро.

Стоит добавить, что 26-летний Паулиньо уже имеет опыт выступлений в Украине. В сезоне-2016/17 полузащитник играл в луганской "Заре", за которую провел 40 матчей, забив 4 мяча. В случае перехода в "Динамо", он может стать единственным бразильцем в нынешнем составе киевлян.

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Кстати, в минувшем сезоне бразилец сыграл за "Левски" 24 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре голевых паса.

Смотрите, как Паулиньо забивал в чемпионате Украины, выступая за "Зарю"

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