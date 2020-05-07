"В "Динамо" осталась гнилая и старая система": известный футбольный комментатор о киевском клубе

На момент остановки чемпионата Украины на втором месте расположилась луганская "Заря", а киевское "Динамо" занимало лишь третье место. Хорошо известный в Украине комментатор Денис Босянок, который работает на телевидении уже более 20 лет, высказал свое мнение о проблемах клуба. К слову, чемпион мира среди молодежи рассказал о своей роли в "Динамо": "Обещали взять в основной состав – не взяли".

При этом Босянок не стесняется говорить, что "Динамо" – его любимая команда. Однако при этом не может не критиковать ситуацию в клубе:

"Команда борется лишь за второе место. Никаких классных изменений я не вижу, как и того, за что команду хвалить. Тем более Михайличенко – тренер, который полностью провалился в "Динамо". Как можно оставлять тренером человека, который проиграл? Конечно, не он начал проигрывать (Хацкевич. – Авт.), но Михайличенко результат не улучшил. Система осталась старой и гнилой, поэтому как можно ждать чуда? Руководство клуба, наверное, устраивает борьба за второе место. А это очень вероятный невыход в групповой турнир Лиги чемпионов. Соответственно, деградация. "Динамо" деградирует с того момента, как разошлось с Ребровым. Руководство клуба, президент на это не обращают внимания и не особо переживают за то, что клубу что-то угрожает... Президенты наших клубов чувствуют себя единственными собственниками, поэтому у нас такая позорная лига, которая только красиво называется – Премьер-лига".

Недавно "Динамо" договорилось с игроками о сокращении зарплат на 50%.

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