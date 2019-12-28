"В "Динамо" я узнал, что такое взрослый футбол": Русин рассказал о своем возвращении в Киев

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал досрочное возвращение в киевское "Динамо".

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"Динамо" дало мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе "бело-синих", но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало", – рассказал игрок.

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

"Наверняка сотворить сенсацию мечтают и "Десна" с "Александрией", но то, что "Заря" будет среди соискателей второго места, я в этом не сомневаюсь. С каждым месяцем "Заря" становится сильнее, они еще себя покажут. Правда, я буду находиться по другую сторону баррикад. Сейчас все мои мысли связаны с киевским "Динамо" и победами этой команды", – отметил Русин.

Отметим, что эта ситуация возникла из-за того, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в применении запрещенных препаратов. До конца расследования "Динамо" пока не может предоставить более детальную информацию.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как Русин забивал за "Зарю":

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