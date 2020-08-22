В дуэли "бронзовых" конкурентов "Десна" отомстила "Заре" волевой победой

Черниговская команда победила луганскую на своем поле в первом туре сезона 2020/2021

Уже в стартовом туре Премьер-лиги сошлись "Десна" и "Заря", которые до последних минут минувшего сезона сражались за бронзовые медали. Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины. Тогда удача была на стороне луганского клуба, который занял третье место.

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Сегодня же "Десна" продемонстрировала, что готова потеснить "Зарю" с ее позиций. Причем подопечные Александра Рябоконя добыли волевую победу на своем стадионе имени Юрия Гагарина. Что интересно, в конце первой половины бывший капитан "Десны" забил черниговской команде в дебютном матче за "Зарю". Гол защитника Дениса Фаворова позволил гостям на 43-й минуте повести в счете – 1:0. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

Однако во второй половине все кардинально изменилось. Катализатором событий стал бывший нападающий "Зари" Филипп Будковский, который сначала на 55-й минуте заработал пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Александр Филиппов – 1:1.

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Через восемь минут забил мяч эстонский защитник "Десны" Йоонас Тамм, огорчивший кандидата в сборную Никиту Шевченко ударом головой с близкого расстояния.

А точку во встрече поставил Будковский, на 73-й минуте отличившийся после флангового прострела и поразивший открытый угол ворот.

Таким образом, "Десна" обыграла конкурента в борьбе за верхние места со счетом 3:1, показав неплохую готовность к квалификации Лиги Европы. А Виктору Скрипнику придется искать новые кадры, чтобы держать марку.

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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