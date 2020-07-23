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В это не верится: Луческу готовится стать главным тренером киевского "Динамо"

23 июля, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский специалист, известный по успешной работе в "Шахтере", находится в Киеве

После отставки в понедельник тренерского штаба киевского "Динамо" во главе с Алексеем Михайличенко президент клуба Игорь Суркис ищет для команды нового наставника. Вчера говорили, что Сергей Ребров отказался возглавить "Динамо". Сегодня появилась довольно неожиданная информация.

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Некоторые СМИ пишут, что главным тренером серебряных призеров чемпионата Украины станет Мирча Луческу – бывший многолетний рулевой донецкого "Шахтера". В четверг утром румынский специалист, которому 29 июля исполнится 75 лет, побывал на базе "Динамо" в Конче-Заспе, сообщил журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей страничке в Twitter.

По его словам, киевляне с самого начала рассчитывали только на Реброва и Луческу. Также сообщают, что в Украину Луческу прибыл на частном самолете. Преимущество "Мистера" в том, что у него нет контрактных обязательств. Напомним, Мирча тренировал "Шахтер" в 2004-2016 гг., выиграл с ним Кубок УЕФА в 2009-м и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Читайте также: Гвардиола догнал по трофеям Лобановского, теперь под угрозой – позиции Луческу.

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Смотрите, как Луческу поздравлял "Шахтер" с чемпионством уже после своего ухода из клуба

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