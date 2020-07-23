В это не верится: Луческу готовится стать главным тренером киевского "Динамо"

Румынский специалист, известный по успешной работе в "Шахтере", находится в Киеве

После отставки в понедельник тренерского штаба киевского "Динамо" во главе с Алексеем Михайличенко президент клуба Игорь Суркис ищет для команды нового наставника. Вчера говорили, что Сергей Ребров отказался возглавить "Динамо". Сегодня появилась довольно неожиданная информация.

Реклама

Некоторые СМИ пишут, что главным тренером серебряных призеров чемпионата Украины станет Мирча Луческу – бывший многолетний рулевой донецкого "Шахтера". В четверг утром румынский специалист, которому 29 июля исполнится 75 лет, побывал на базе "Динамо" в Конче-Заспе, сообщил журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей страничке в Twitter.

По его словам, киевляне с самого начала рассчитывали только на Реброва и Луческу. Также сообщают, что в Украину Луческу прибыл на частном самолете. Преимущество "Мистера" в том, что у него нет контрактных обязательств. Напомним, Мирча тренировал "Шахтер" в 2004-2016 гг., выиграл с ним Кубок УЕФА в 2009-м и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Читайте также: Гвардиола догнал по трофеям Лобановского, теперь под угрозой – позиции Луческу.

Реклама

Смотрите, как Луческу поздравлял "Шахтер" с чемпионством уже после своего ухода из клуба

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама