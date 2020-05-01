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"В Грузии примерно неделю нельзя было даже передвигаться на машине": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

1 мая, 19:57

Максим Перепелица

Давид Хочолава отметил, что еврокубки пройдут без болельщиков

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава поделился прогнозом насчет завершения карантина, а также рассказал о ситуации в Грузии.

"Думаю, карантин ослабят где-то через 10 дней, а 12 мая люди начнут выходить на работу, чтобы не так сильно страдала экономика. Все бизнесы несут очень большие убытки. В масках, наверное, нам придется ходить еще достаточно долго, может быть, год. Мне кажется, если чемпионат, Лига чемпионов и Лига Европы продолжатся, то в оставшейся части сезона мы точно будем играть без болельщиков", – сказал Хочолава.

"Ситуация в Грузии? Там карантин намного жестче. Если в Украине можно ходить по улице в маске, то в Грузии примерно неделю нельзя было даже передвигаться на машине. Люди ходят не только в масках, а еще и в своего рода пластмассовых щитах, чтобы закрыть глаза, нос. И, насколько я знаю, там еще комендантский час с 21:00 до 6:00, чтобы максимально ограничить передвижения", – отметил игрок.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк коронавирус Давид Хочолава

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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