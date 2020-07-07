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В Киеве попрощались с легендарным футболистом "Динамо"

7 июля, 16:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Попрощаться с выдающимся футболистом пришли бывшие игроки киевского клуба

Сегодня в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" состоялась панихида и прощание с легендарным футболистом киевского "Динамо" Владимиром Трошкиным, который ушел из жизни на 73-м году жизни 5 июля, сообщает официальный сайт "бело-голубых".

"Почтить память и проводить в последний путь легенду "Динамо" и Человека с большой буквы, вместе с семьей Владимира Николаевича, пришли президент "Динамо" Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, множество выдающихся игроков "бело-синих" разных поколений: Андрей Биба, Леонид Буряк, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Йожеф Сабо, Владимир Бессонов, Иван Яремчук, Александр Заваров, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Юрий Калитвинцев, Сергей Ребров и многие другие", – говорится на сайте "Динамо".

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В 1975-м в легендарном составе киевского "Динамо" он выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Отметим, что кроме "Динамо", Владимир Трошкин выступал за "Шахтер" (Енакиево), киевский СКА и "Днепр". На его счету также 31 матч и один гол за сборную СССР, в составе которой он в 1972 году выиграл "серебро" чемпионата Европы, а в 1976-м стал бронзовым призером Олимпиады в Монреале.

Смотрите, как играет "Динамо" в чемпионате Украины:

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видео футбол Динамо Киев Владимир Трошкин

Источник: Сегодня|Спорт

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