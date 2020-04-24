"В квартире уже разбили вазы, фоторамки": игрок "Шахтера" рассказал о карантине

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит карантин дома, а также отметил, что уже успел похудеть. Кстати, 20-летний футболист "Шахтера" нарасхват: вслед за итальянцами Тете интересуются клубы из Англии.

"Во время карантина понял, что не смог бы жить в загородном доме. В бытовом плане лучше в квартире. Дом хорошо рассматривать как дачу. Но зато можно выйти на улицу подышать воздухом.

Хочется уже выйти и побежать куда-то. Хорошо, что есть такая возможность сейчас. Думаю, после окончания карантина в первый месяц не будет такого, что все массово выйдут на улицы, чтобы обниматься. Во время карантина наоборот похудел. Выполняю тренировки от специалистов "Шахтера". Плюс могу делать кардионагрузки – бег, велосипед. В квартире уже разбили вазы, фоторамки", – сказал Кривцов.