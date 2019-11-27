В луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова

Рафаилов (по центру) с боксером Беринчиком и экс-главой УПЛ Генинсоном / Фото: Instagram

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Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, в свое время заявивший, что "не допустит, чтобы геи попали в "Зарю", решил развить эту тему. "Я не претендую на то, чтобы кого-то запретить или наказать. Я против пропаганды. Моя последняя шутка – предложил, чтобы "Заря" стала первым клубом, который внесет в регламент положение, чтобы в каждой украинской команде было по два гея. Мы будем сверхтолерантны", – заявил Сергей Рафаилов.

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"Заря" (Луганск) по прозвищу "Мужики" / Фото: Getty Images

"Не знаю, как буду выяснить, кто гей, а кто нет. Они сами должны об этом сказать, совершить каминг-аут, сейчас это модно. Думаю, в скором будущем Олимпиады будут проводиться среди подобных. Это уже не за горами, учитывая то, куда катится этот мир", – негодует генеральный директор "Зари", футболистам которой болельщики за волевой характер присвоили прозвище "Мужики"

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"И в командах появятся. Спросите у футболистов, как они к этому отнесутся. Они очень плохо это воспринимают, им это не нравится. Для них отдельную раздевалку делать? Как быть в этой ситуации?" – недоумевает Сергей Рафаилов

Смотрите, как "Заря" в последнем туре УПЛ проиграла "Александрии"

Ранее мы рассказывали, что клуб Зинченко встал на защиту лесбиянок и геев. "Манчестер Сити", за который выступает самый дорогостоящий украинский футболист, выпустил специальную форму с флагом цвета радуги.

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