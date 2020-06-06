В матче, который был под угрозой срыва, "Заря" выгрызает свои очки и "Динамо" придется догонять

Единственный гол в матче в Запорожье был забит на 12 минуте

Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" – "Колос" находился под угрозой срыва. Мол, в луганском клубе не провели необходимые тесты на коронавирус. Однако команды выпустили на поле в Запорожье, и "Заря", которая шла на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, не упустила возможности сохранить свои позиции.

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Автором единственного мяча в этом матче стал нападающий луганского клуба Владислав Кабаев. 24-летний форвард уже на 12 минуте встречи огорчил вратаря команды из Ковалевки и принес минимальную победу подопечным Виктора Скрипника – 1:0. Отметим, что Кабаев забивал "Колосу" и в первом круге нынешнего чемпионата Украины, который завершился победой луганчан со счетом 3:1.

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После этой победы "Заря" набрала" 49 очков и не уйдет со второго места в случае завтрашней победы "Динамо" над "Александрией". А вот "Колос" практически окончательно попрощался с борьбой за еврокубки.

Ранее в центральном матче 25 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" переиграл "Колос" благодаря удару Фернандо и дублю Марлоса, который еще и не забил пенальти.

Смотрите, как "Заря" переиграла "Колос" в первом круге чемпионата Украины

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