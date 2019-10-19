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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В Одессе пройдет детский турнир памяти бывшего тренера "Шахтера"

19 октября, 12:48

Соревнования начнутся 26 октября

Виктор Прокопенко

Виктор Прокопенко / Фото: Канал Футбол

В Одессе состоится детский футбольный турнир в честь 75-летия бывшего наставника донецкого "Шахтера" Виктора Прокопенко. Ранее мы писали, что "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.

В соревнованиях примут участие 64 ребенка 2009-2010 годов рождения. Соревнования начнутся 26 октября, которые пройдут в два этапа.

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Победителей турнира наградят бывшие футболисты донецкого клуба, которые выступали под руководством наставника.

Отметим, что вместе с Прокопенко "Шахтер" завоевал серебряные медали чемпионата Украины в 2000 году, и в этом же году пробился в Лигу чемпионов.

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Через год клуб сделал золотой дубль, выиграв Кубок Украины и национальное первенство. Виктора Прокопенко не стало в 2007 году.

Ранее мы рассказывали, что португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду.Луиш Каштру поздравил украинцев с выходом на Евро, но признал, что болел все-таки за наших соперников.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Виктор Прокопенко

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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