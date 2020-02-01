В "Олимпик" едет защитник из чемпионата Испании

Орест Лебеденко. Фото: cdlugo.com

Донецкий "Олимпик" возвращает в Украину защитника Ореста Лебеденко. Дочане договорились о полуторагодичной аренде с клубом украинца испанским "Луго", выступающем во втором по силе дивизионе страны. Напомним, что ранее "Олимпик" переманил к себе футболиста "Динамо". Никита Кравченко ушел в аренду.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел пять матчей в Сегунде и один – в Кубке Испании. Лебеденко является воспитанником львовских "Карпат", а в Испании выступал последние полгода. Отметим, что на позиции левого защитника в "Луго" играет еще один защитник Василий Кравец. Он недавно вернулся в клуб из "Леганеса".

Ранее мы писали, что "Олимпик" провел "национализацию" состава: команду покинули пять легионеров. И тут же команду пополнил грузин Тимур Чогадзе.

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После 18-ти туров "Олимпик" занимает девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. От первой шестерки их отделяет четыре очка. В первом матче после зимней паузы "Олимпик" сыграет со "Львовом".

Смотрите, как "Олимпик" играл в первой половине сезона:

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