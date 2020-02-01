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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В "Олимпик" едет защитник из чемпионата Испании

1 февраля, 13:42

Украинец ближайшие полтора года проведет в донецком клубе

Орест Лебеденко. Фото: cdlugo.com

Орест Лебеденко. Фото: cdlugo.com

Донецкий "Олимпик" возвращает в Украину защитника Ореста Лебеденко. Дочане договорились о полуторагодичной аренде с клубом украинца испанским "Луго", выступающем во втором по силе дивизионе страны. Напомним, что ранее "Олимпик" переманил к себе футболиста "Динамо". Никита Кравченко ушел в аренду.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел пять матчей в Сегунде и один – в Кубке Испании. Лебеденко является воспитанником львовских "Карпат", а в Испании выступал последние полгода. Отметим, что на позиции левого защитника в "Луго" играет еще один защитник Василий Кравец. Он недавно вернулся в клуб из "Леганеса".

Ранее мы писали, что "Олимпик" провел "национализацию" состава: команду покинули пять легионеров. И тут же команду пополнил грузин Тимур Чогадзе.

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После 18-ти туров "Олимпик" занимает девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. От первой шестерки их отделяет четыре очка. В первом матче после зимней паузы "Олимпик" сыграет со "Львовом".

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Смотрите, как "Олимпик" играл в первой половине сезона:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Испании Олимпик Донецк Луго Испания Орест Лебеденко

Источник: Сегодня|Спорт

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