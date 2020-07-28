В Румынии волнуются за безопасность Луческу после заявления ультрас "Динамо"

Румынские СМИ всерьез обеспокоились за безопасность нового тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу после вчерашнего заявления ультрас "бело-голубых". Напомним, вчера было опубликовано письмо Луческу, в котором он отказывался работать в "Динамо" из-за давления со стороны фанатов. Тем не менее, президент киевлян Игорь Суркис опроверг уход румына. В связи с этим ультрас "Динамо" опубликовали свою позицию.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу. Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллиона евро в вашей карьере.

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Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", – написали ультрас на своем паблике в Facebook.

Заявление активных болельщиков "Динамо" не обошли стороной румынские СМИ. Местные журналисты посчитали заявление ультрас является угрозой тренеру. Автор статьи на сайте sport.ro написал, что в отличие от Румынии, где насилие на стадионе уменьшается, ультрас в Украине создали "неонацистские и ультранационалистические движения", большинство членов из которых, по его мнению, получили боевой опыт на Востоке Украины, а сейчас якобы имеют большое влияние в политике и управлении футбольными клубами.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

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