В семье скандального новичка "Динамо" Киев обнаружился российский след

Агент нового форварда киевлян вспомнил, как его отец ездил на просмотр в Москву. В ответ последовал жесткий твит

Ибрагим Каргбо-младший / Фото: Instagram

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Стала известна личность футбольного агента, который устроил в киевское "Динамо" 19-летнего бельгийца африканского происхождения Ибрагима Каргбо. Напомним, во вторник, 3 декабря, "Динамо" подписало с Каргбо контракт, рассчитанный на три с половиной года.

Как оказалось, Ибрагима привез в "Динамо" Дмитрий Селюк, который в свое время был вице-президентом донецкого "Металлурга" – Селюк известен тем, что ведет дела легенды африканского футбола Яя Туре.

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"Динамо" подписало моего 19-летнего футболиста Ибрагима Каргбо, который уже играл за юношескую сборную Бельгии. Я очень доволен, что он перешел в клуб, где также собраны талантливые молодые футболисты – чемпионы мира U20, – написал на своей странице в Twitter Дмитрий Селюк, предыдущая "находка" которого для "Динамо" в лице нигерийского защитника Окоро пока не принесла для киевлян каких-нибудь зримых результатов

Ибрагим Каргбо и гендир Динамо Резо Чохонелидзе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ибрагим Каргбо / Фото: Facebook

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"Интересно, что отец Ибрагима – Ибрагим Каргбо-старший – возможно, был первым темнокожим футболистом, проходившим просмотр в "Зените" еще во времена Юрия Андреевича Морозова", – добавил Дмитрий Селюк у себя в Twitter

Кстати, на последний твит Дмитрия Селюка прозвучал ответный комментарий пользователя с ником "Алексаныч": "Да, после этого просмотра Морозов и сказал историческую фразу – они в нашем ленинградском климате играть не смогут, не привозите больше! И дал шанс молодым ленинградцам – Аршавину и т д..."

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Каргбо-младший вместе с Тьерри Анри

Ибрагим Каргбо-младший вместе с Ибрагиом Каргбо-старшим

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Добавим, что Дмитрий Селюк умолчал о другом важном факте в жизни отца динамовского новичка. Как мы писали, Ибрагим Каргбо-старший, который в свое время был капитаном сборной Сьерра-Леоне, в нынешнем году в возрасте 37 лет завершил свою игроцкую карьеру. Но сделал это вынуждено. Причиной стало решение ФИФА о его пожизненном отлучении от любой футбольной деятельности за неоднократное "манипулирование результатами международных матчей", если по простому – за договорняки.

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