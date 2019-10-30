В сети появилось фото невероятного мяча финала Лиги чемпионов

/ Фото: AFP

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В сети опубликовали изображение мяча, который будет использован в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Стамбуле 30 мая 2020 год. Мяч традиционно украшен лигочемпионовскими звездами, а под ними красуется карта Стамбула в розовых, синих и черных цветах. Ранее мы писали, что в сети появилось фото мяча Евро-2020 с украинским флагом.

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Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль". В финальном матче прошлого сезона мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов является мадридский "Реал", который выигрывал турнир 13 раз. Ближайшими преследователями "Королевского клуба" по числу титулов являются "Милан" (7) и "Ливерпуль" (6).

Напомним, в третье м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2), видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

Также мы писали, что УЕФА отметил крутую передачу Патрика на Додо в матче с "Динамо". УЕФА сделал подборку ярких ассистов в Лиге чемпионов. Отметим, что донецкий "Шахтер" в группе Лиги чемпионов идет на третьем месте, набрав четыре очка в трех турах.

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