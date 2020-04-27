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В "Шахтере" рассказали о возможном снижении зарплат футболистов во время карантина

27 апреля, 12:20

Андрей Фоменко

Донецкий клуб не намерен пересматривать свои обязательства

Во время простоя из-за пандемии коронавируса многие футбольные клубы идут на уменьшение выплат своим игрокам. Порой это происходит по инициативе футболистов, но чаще первый шаг делают функционеры. Дело дошло и до Украины. На днях мы сообщали, что "Динамо" договорилось с игроками о сокращении зарплат на 50%.

А вот главный многолетний конкурент киевлян на внутренней арене, "Шахтер", решил, что может обойтись без подобного шага. На запрос журналистов о возможном уменьшении выплат из-за карантина в донецком клубе ответили коротко и ясно: "На данный момент вопрос сокращения зарплат в "Шахтере" не рассматривается".

Читайте также о том, что игрок "Зари" – против сокращения доходов на карантине: "У футболистов не такие большие зарплаты". Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорил, что клубы лиги успешно ведут переговоры с игроками о сокращении зарплат.

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Читайте о том, что все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

Смотрите, как "Шахтер" в гостях обыгрывал немецкий "Вольфсбург" в 1/8 Лиги Европы в марте

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: ua.tribuna.com

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