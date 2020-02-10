В стиле Ярмоленко: африканский новичок "Динамо" забил шикарный гол в первом же матче за киевлян

Нигерийский новичок "Динамо" Бенито шикарно дебютировал за киевлян, отличившись роскошным голом в спарринге за динамовскую команду U-21 в Турции против латвийской "Валмиеры". 21-летний нападающий вышел на замену на 72-й минуте, а уже на 75-й забил дебютный мяч за киевлян, оформив разгром соперника со счетом 4:1.

В этом моменте вратарь "Валмиеры" под прессингом ошибся при передаче, мяч оказался у Бенито, который, не медля, перебросил кипера соперников шикарным "парашютом" – удар с левой у парня, судя по увиденному, не хуже, чем у Андрея Ярмоленко, хотя рабочей ногой африканца портал Transfermarkt и называет правую.

Бенито / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Напомним, на днях нигерийский футболист Олабиран Блессинг Муива (или попросту Бенито) подписал контракт с киевским "Динамо" до июня 2023 года. В столичном клубе 21-летний нападающий будет выступать под 77-м номером. Игрок пропустил первый тренировочный сбор "бело-синих" из-за проблем с оформлением украинской визы.

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Отметим, что Бенито имеет опыт игры за сборную Нигерии U23. Ранее он выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия). Является клиентом агента Дмитрия Селюка.

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