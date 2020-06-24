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"В судьи идет кто попало": эксперт Йожеф Сабо поделился мыслями о матче "Динамо" – "Колос"

24 июня, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший тренер считает, что VAR нашим арбитрам не нужен, поскольку они не умеют им пользоваться

В понедельник вечером прошел последний матч тура украинской Премьер-лиги, а его отголоски до сих пор звучат. Напомним, "Динамо" обыграло "Колос"в матче 27-го тура чемпионата Украины, а главный судья Сергей Бойко назначил четыре 11-метровых за один второй тайм.

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Свои мысли по поводу того поединка и о судействе в целом сайту 1927.kiev.ua высказал 80-летний Йожеф Сабо – бывший тренер "Динамо" и сборной Украины:

"Динамо" не заслужило победу. "Колос" смотрелся достойно, только не использовал свои моменты, а шансы забить были... В "Динамо" могу выделить только Бущана. Неплохой вратарь. Есть еще и Бойко, но Алексей Михайличенко видит, что Денис немного просел и ставит сильнейшего на данный момент.

Другое дело – арбитр не справился со своем заданием. Как бы его ни оправдывали, я стою на своем, как и многие футболисты и другие футбольные эксперты. Зачем им VAR, если они не умеют им пользоваться? Как можно разбирать спорный эпизод спустя несколько минут, когда уже все заигралось? Как можно смотреть 3-4 минуты момент, по которому и смотреть нечего? Там и свистеть было незачем! В Англии на такое даже не посмотрят. Ну, придержал едва заметно...

Это все портит игру. Я с самого начала говорил, как только VAR начали внедрять в других чемпионатах, что споров от этого меньше не станет. Тем более, в нашем чемпионате очень низкий уровень судейства. Постоянно говорим о работе арбитров. В судьи идут кто попало".

Читайте, что думают киевляне о судействе матча "Динамо" – "Колос". Своими мыслями поделились Миколенко и Вербич.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо", который состоялся в чемпионате в конце мая

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футбол судейство чемпионат Украины Динамо Киев судьи Сергей Бойко Колос Ковалевка

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