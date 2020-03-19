В связи с коронавирусом черниговская "Десна" запустила программу помощи населению

Как известно, из-за карантина в Украине прерваны все спортивные мероприятия. В частности остановлен чемпионат страны по футболу, но его функционеры уже думают о будущем. Как мы писали, стал известен крайний срок возобновления чемпионата Украины. В то же время спортсмены принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Так киевское "Динамо" записало обращение к болельщикам, где главным в нынешнее время назвало безопасность людей. А черниговская "Десна" создала штаб помощи согражданам. Об этом сообщил капитан команды Денис Фаворов:

"Команду распустили. Пока что все вместе не будем тренироваться. Всем футболистам сказано поддерживать форму в индивидуальном режиме. Прежде всего, через беговую работу. Также используем подручные средства: турники, площадки с песком. Я считаю правильним, что в Украине все сделали заранее: это очень серьезные вещи, ведь сегодня на первый план выходит здоровье и жизнь людей. Этот период нужно пережить. Кстати, наш клуб запускает штаб по поддержке населения на время карантина. Незащищенным слоям населения раздаем антисептики, защитные маски и информационные буклеты".

Также стало известно, когда в Европе возобновят национальные чемпионаты.

Смотрите, как "Десна" в марте обыграла "Олимпик" в чемпионате Украины:

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